Apple iPad Air 2020 wohl mit USB C

Das Apple iPad Air 2020 soll von Lightning zu USB C wechseln, das kommende iPad mini 2020 bleibt aber wohl beim alten Anschluss. Von beiden iPads stehen Neuauflagen im Raum, die in der zweiten Jahreshälfte oder Anfang 2021 auf den Markt kommen könnten. Ein neues iPad soll übrigens auch kommen.

Apple: iPad Air 2020 = iPad Pro 2018

Das neue iPad Air ist wohl für 2020 geplant und soll mit dem Anschluss kommen, den wir bereits seit 2018 vom iPad Pro kennen. Wir haben bereits gehört, dass es wohl ein Display mit 11 Zoll geben wird und ich bleibe bei meiner Theorie: Das iPad Air 2020 wird ein iPad Pro 2018 mit angepasster Hardware sein.

Das aktuelle iPad Air ist im Kern übrigens auch ein iPad Pro, und zwar handelt es sich um die Version von 2017 mit dem 10,5 Zoll großen Display. Es wäre dann nur spannend zu sehen, ob wir vielleicht sogar das Display mit 120 Hz bekommen.

Damit wäre das neue iPad Air dann auch mit dem aktuellen Magic Keyboard kompatibel und Apple könnte mehr Einheiten davon verkaufen. Außerdem wäre es mit dem aktuellen Apple Pencil kompatibel und da steht sogar im Raum, dass Apple eine schwarze Version vom iPad-Stift anbieten könnte.

Für die kommenden iPads scheint einiges geplant zu sein, Macotakara bietet aber keine weiteren Details. Ich vermute aber, dass wir das neue iPad und iPad Air in den kommenden Monaten, vielleicht sogar schon Wochen sehen werden. Und ich bin gespannt, was iPadOS 14 mitbringt, was am 22. Juni vorgestellt wird.

Video: iPad 2020, iPad mini 6 und mehr

