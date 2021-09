Apple iPad 2021 ist offiziell

Die meisten hätten sicher erst beim kommenden Apple Event mit neuen iPads gerechnet, doch Apple hat bereits heute das neue iPad vorgestellt. Manche nennen es iPad 8, andere iPad 2021, Apple nennt es aber genau genommen nur iPad.

Was ist neu? Es gibt den Apple A13, eine neue Frontkamera mit Center Stage (folgt Menschen, kennt man bereits vom iPad Pro) und das war es auch schon. Man nutzt sogar weiterhin den ersten Apple Pencil und nicht den aktuellen Apple Pencil.

Da haben einige sicher mit etwas mehr gerechnet, es stand auch mal das iPad Air von 2019 als Basis für das neue iPad im Raum. Das iPad ist laut Apple weiterhin der Besteller bei den Tablets und daher reicht das vermutlich auch weiterhin aus.

Wi-Fi Modelle des iPad sind ab 379 Euro und Wi-Fi + Cellular Modelle ab 519 Euro in Silber und Space Grau verfügbar. Das neue iPad hat eine Speicherkapazität von 64 GB in der Einstiegskonfiguration. Es gibt auch noch eine 256 GB Option. Die Vorbestellungen starten heute und Marktstart ist dann am 24. September.

