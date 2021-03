Apple iPad Air 2022 wohl mit OLED-Display

Apple wird vermutlich kommenden Monat ein neues iPad Pro zeigen und das große Modell soll ein Display mit Mini-LED-Technologie besitzen. Dieser Schritt ist laut Ming-Chi Kuo nur bei den Pro-Modellen geplant, nicht bei den anderen iPads.

Doch beim iPad Air wird Apple kommendes Jahr angeblich zu OLED wechseln. Und Ming-Chi Kuo ist hier eine sehr zuverlässige Quelle. Außerdem haben wir schon vor ein paar Tagen gehört, dass 2022 der Schritt zu OLED bei den iPads kommt.

Die spannende Frage wird nur, was mit dem iPad Pro mit 11 Zoll passiert. Wenn das große Modell bald Mini-LEDs besitzt und das iPad Air bald OLED, dann muss auch hier ein Upgrade kommen, da es sonst das schlechteste Panel von allen hätte.

MacBook Air ab 2022 mit Mini-LEDs

Apple soll für 2022 ein komplett neues MacBook Air geplant haben, welches ein großes Upgrade bekommt. Nun wirft Ming-Chi Kuo in den Raum, dass sogar ein Mini-LED-Panel verbaut sein wird. Das werden wir 2021 angeblich bei den Pro-Modellen sehen und 2022 folgt dann wohl schon der MacBook-Bestseller (Air).

Die klassischen LCD-Panels sind bei Apple also anscheinend am Aussterben und wir werden zumindest in der Mittelklasse und bei den Highend-Produkten nach und nach den Wechsel zu Mini-LEDs und OLED sehen. Die iPhones haben diesen Wandel schon durch, hier hat nur noch das günstige iPhone SE ein LC-Display.

