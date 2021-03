Kommen die Apple AirPods 3 doch später?

Apple soll neue AirPods für 2021 geplant haben, denn es die dritte Generation steht an. Wir haben in den letzten Wochen viele Gerüchte gesehen und es stand bis heute ein Launch im März oder April im Raum. Dem ist aber wohl nicht so.

Der sehr gut informierte Ming-Chi Kuo hat nun verraten, dass Apple angeblich erst im dritten Quartal mit der Massenproduktion starten möchte. Er selbst sprach bisher vom ersten Halbjahr und hat diese Prognose nun allerdings angepasst.

Sollte das stimmen, dann werden wir die AirPods 3 noch nicht auf dem Apple Event im März sehen. Da bisher viel auf das erste Halbjahr hindeutete, wäre es möglich, dass die Massenproduktion bei Apple doch nicht wie geplant anlaufen kann.

