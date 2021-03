Apple iPad Pro 2021 im April erwartet

Das mit dem Apple Event im März war nichts, doch nun deutet sich an, dass das Event erst im April stattfinden wird. Und Mark Gurman von Bloomberg behauptet nun, dass wir im April ein neues iPad Pro sehen werden. Er gehört zu den besten Quellen, wenn es um Apple geht. Wobei er von keinem „Event“ spricht.

Das neue iPad Pro 2021 soll genau das bieten, was wir in den letzten Wochen schon häufig gehört haben. Das Design bleibt größtenteils gleich, es gibt aber eine bessere Kamera und einen neuen Prozessor, der mit dem M1-Chip in den Macs mithalten kann. Vermutlich wird man diesen als Apple A14X vermarkten.

Das neue Mini-LED-Panel ist nur im großen iPad Pro mit 12,9 Zoll zu finden, das ist nun also ziemlich sicher. Hoffen wir (Fans von kleineren iPads) mal, dass das iPad Pro mit 11 Zoll dieses bessere Display kommendes Jahr auch erhält. Vielleicht ist hier aber auch der Schritt zu OLED geplant, das wissen wir noch nicht.

Apple iPad Pro 2021 mit Thunderbolt

Mark Gurman lieferte aber noch ein ganz neues Detail: Apple wird den neuen iPads einen Thunderbolt-Anschluss spendieren, wie man ihn in den MacBooks findet. Es ist optisch ein USB-C-Anschluss und das aktuelle Zubehör funktioniert weiterhin, aber es könnte somit auch komplett neues Zubehör für das iPad geben.

Es wäre denkbar, dass Apple vielleicht ein neues Display für die neuen iPads und MacBooks auf den Markt bringt und iPadOS 15 das Pro-Modell noch mehr zu einem „PC“ macht. Dieser Schritt ergibt jedenfalls nur Sinn, wenn Apple etwas in diese Richtung geplant hat, sonst müsste man Thunderbolt nicht hinzufügen.

PS: Mark Gurman wirft auch noch ein neues iPad 2021 in den Raum und ein iPad mini 2021 (mit einem größeren Display). Allerdings nennt er hier keinen Zeitraum.

