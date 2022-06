Apple iPad als Home Hub? Das wird bald kompliziert

Apple baute vor einer Weile einen Home Hub in einige Geräte wie den Apple TV oder die iPads ein, der diese zu einer Anlaufstelle für Smart Home-Geräte machte, wenn man nicht daheim ist. Mit iPadOS 16 wird das aber leider komplizierter.

Es hat sich schon angedeutet, dass das iPad kein Home Hub mehr sein wird, aber ganz so leicht ist es nicht. Apple hat sich jetzt bei The Verge mit einem Statement gemeldet und verraten, dass sich für ältere Einstellungen nichts ändern wird.

-->

Allerdings wird die Home-App eine neue Architektur mit iPadOS 16 bekommen und mit dieser fliegt das Tablet dann als Home Hub raus. Alte Optionen bleiben erhalten, aber grundsätzlich stimmt es, das iPad ist bald kein Matter-Home Hub mehr.

Alongside these releases, the Home app will introduce a new architecture for an even more efficient and reliable experience. Because iPad will not be supported as a home hub with the new architecture, users who rely on iPad for that purpose do not need to update the Home architecture and can continue enjoying all existing features.