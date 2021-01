Apple iPad mini 6: Dieser Leak dürfte nur ein Wunsch bleiben

Apple soll für 2021 auch wieder ein neues iPad mini geplant haben und es wird wohl auch ein größeres Upgrade geben. Fans von kompakten Tablets haben seit Jahren den Wunsch, dass wir ein iPad Pro bekommen, nur eben mit knapp 9 Zoll.

Doch Apple verkauft nicht so viele Einheiten vom kleinen iPad, daher wird es auch nicht so intensiv gepflegt. Nun machen Bilder von Pigtou die Runde, die uns ein Mockup zeigen wollen, welches angeblich auf CAD-Zeichnungen basiert.

Die Quelle hat uns vor ein paar Tagen auch Mockups vom neuen iPad Pro geliefert, doch die basierten auf Leaks von zuverlässigen Quellen. Für dieses Design gibt es keine bekannte Quelle und man verlinkt auch keine. Es dürfte also ein Fake sein.

Apple iPad mini 6: Senkt eure Erwartungen

Im Prinzip hat man auch einfach nur das aktuelle iPad mini genommen und den Rand entfernt. Dazu gibt es ein Loch im Display und irgendwie auch einen Home-Button (oder einen Fingerabdrucksensor unter dem Display). Macht euch aber bitte keine falschen Hoffnungen, das wird ziemlich sicher nicht das iPad mini 6 sein.

Was viel wahrscheinlicher ist: Das Design bleibt, ebenso der Rand oben und unten. Apple wird den Rand an den Seite aber etwas dünner gestalten und die Hardware unter der Haube aktualisieren, fertig ist das Upgrade (was schon eher nach Apple klingt). Ich weiß, ein iPad Pro mini wäre super, wird aber vermutlich nie kommen.

Video: Das Apple iPad Pro 2021

