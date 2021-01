Apple iPad Pro 2021: So könnte es aussehen

Vor ein paar Tagen gab es die ersten CAD-Zeichnungen vom Apple iPad Pro 2021 und bei Pigtou hat man diese als Mockup aufgewertet und zeigt, wie das neue Pro-Modell aussehen könnte. Kurz: Das bekannte Design bleibt auch 2021 erhalten.

Den größten Unterschied sieht man bei der Kamera, die nun eine flache Fläche bei der Erhöhung besitzt und selbst das ist ein kleines Designelement. Wichtig sind in diesem Jahr die inneren iPad-Werte – wie ein mögliches Mini-LED-Display.

Apple iPad Pro 2021 in neuen Farben?

Was mir bei diesem Mockup aber sehr gut gefällt, ist das iPad Pro in Blau. Ihr könnt es auf dem Beitragsbild sehen. So könnte das iPad Pro 2021 aussehen, wenn Apple den aktuellen Trend zu blauen Modellen auch beim neuen iPad Pro einführt.

Das aktuelle iPad Air gibt es in vielen Farben und da das Design beim iPad Pro gleich bleibt, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir hier auch eine größere Auswahl an Farben bekommen werden – sowas kann immerhin die Nachfrage ankurbeln.

