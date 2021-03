Apple Event wohl doch erst im April

Es wurde von mehreren Quellen vermutet und eigentlich waren sich am Anfang der Woche alle sicher, dass am 23. März ein Apple Event stattfinden wird. Es hätte zu Apple gepasst, wenn man am gestrigen Abend das Event angekündigt hätte.

Doch am gestrigen Abend habe sicher nicht nur ich die F5-Taste auf der Event-Seite von Apple genutzt, sondern viele andere auch. Es kam aber kein Event und es wird womöglich keins mehr kommen. Zumindest der 23. März ist unwahrscheinlich, da Apple solche Events mindestens eine Woche vorher offiziell ankündigt.

-->

Jon Prosser, eine der Quellen, wirft nun den April in den Raum. Gut, sein Ruf ist somit nun angekratzt, aber er hatte in den letzten Wochen und Monaten einige Treffer, also wollen wir das einfach mal so stehen lassen. Vielleicht war es auch für März geplant und kommt jetzt später, weil es doch noch eine Änderung gibt.

The event is in April. 🤦🏼‍♂️ I’ll explain on FPT. RIP my eyebrows. 🥸 — Jon Prosser (@jon_prosser) March 17, 2021

-->