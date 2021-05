Apple iPad Pro 2021: Warum hat das kleine Modell kein XDR-Display?

Als Apple das iPad Pro 2021 präsentierte, da zeigte man auch das XDR-Display. Es handelt sich um das erste Apple-Produkt mit Mini-LED-Technologie und die kommt in den ersten Testberichten gut an. Allerdings gibt es auch eine offene Frage.

Warum findet man dieses neue Display nur im großen iPad Pro mit 12,9 Zoll? Was ist mit dem kleineren iPad Pro? Das wurde immerhin auch aktualisiert, hat aber das alte Display von 2018 verbaut – und das ist deutlich schlechter, als das neue Panel.

Auf der Keynote war das natürlich kein Thema, aber Apple hat sich tatsächlich zu der Frage geäußert. Das Unternehmen deutet an, dass die Größe und das Gewicht ein Faktor waren, eine klare Antwort konnte Apple aber auch nicht geben.

What we know about the 11-inch user is that they just love bringing a super-powerful iPad with them in a portable 1-pound design. So they just love the form factor of that. Whereas the user who is embracing the 12.9-inch display they were looking for the largest canvas to do their most creative work on that product and it made sense to bring that XDR technology to the 12.9-inch display on the iPad Pro.