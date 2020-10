Apple iPhone 12 Pro: Mehr Akkulaufzeit und schnelleres Face ID

Morgen findet das Apple Event statt und bis dahin wird es sicher noch den ein oder anderen „Last Minute Leak“ geben. Nun hat sich auch Max Weinbach über seinen Twitter-Account „Pine“ zu Wort gemeldet und schreibt dort, dass die wichtigsten Details, die er auch gehört hat, im letzten Leak vom Freitag dabei waren.

Er hat aber noch ein paar Infos erhalten, die nun wirklich ins Detail gehen. Die neuen Modelle sollen zum Beispiel einen „dynamic zoning algorithm“ haben, der schnelleres Face ID ermöglicht. Die Notch bleibt in diesem Jahr gleich, nur beim kleinen iPhone 12 Mini mit 5,4 Zoll wird sie etwas schmaler (dafür dicker).

Der Zoom wird in diesem Jahr eine große Rolle bei den iPhones spielen, nicht nur digital, sondern auch optisch. Allerdings gibt es den optischen Boost nur bei den Pro-Modellen, das iPhone 12 und iPhone 12 Mini setzen ausschließlich auf einen digitalen Zoom (der aber dank neuer Software ebenfalls gut sein soll).

Improved digital zoom will be achieved by combining several frames at different zoom levels and stacking them together – an hybrid of cropping and optical zooming. An algorithm based off of Deep Fusion will take care of correct alignment and sharpening. Smart HDR 3 does the rest.