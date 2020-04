Apple iPhone 12 Pro: Ein Blick auf die Notch

Wird die Notch beim kommenden iPhone bereits verschwinden? Eher nicht, denn in den letzten Wochen hat einiges darauf hingedeutet, dass wir eine kleinere Notch bei der kommenden Generation sehen werden. Es ist einfach noch zu viel Technik in der Notch vorhanden, um sie zu entfernen oder in ein Loch zu packen.

Jon Prosser hat heute ein neues Bild veröffentlicht, welches die neue Notch auf einer Skizze zeigen soll. Demnach würde Apple vor allem durch eine neue Position für den Lautsprecher eine kleinere Notch ermöglichen, denn die restlichen Sensoren für Face ID sind weiterhin ganz normal in der Notch vorhanden.

-->

Ich gehe mal davon aus, dass Apple das mit sowas wie „eine 30 Prozent kleinere Notch“ in einer Keynote bewerben könnte und ich würde auch davon ausgehen, dass man Face ID weiterentwickelt und neue Hardware zum schnelleren Entsperren verbaut hat. Die Notch zu entfernen, wird aber eine Herausforderung.

Daher gehe ich auch nicht davon aus, dass die Notch bei den Highend-iPhones so schnell verschwinden wird. Apple müsste sich von Face ID trennen oder wieder zu einem dickeren Rand wechseln und beides halte ich für sehr unwahrscheinlich.

Apple iPhone 12 Pro als Mockup

Das Beitragsbild ist übrigens ein Mockup von Jonas alias PhoneDesigner, der die Gerüchte der letzten Tage in einem Renderbild zusammengefasst hat:

Video: Apple iPhone 12 Pro Design-Leak

Prognose: Das Apple iPhone SE Plus (2021) Apple präsentierte gestern das neue iPhone SE für 2020 und lieferte damit eine aktuelle Version vom iPhone 8. Beim ersten iPhone SE war es ein aktuelles iPhone 5s, doch das neue SE-Modell ist größer. Das iPhone 8 wurde eingestellt, allerdings…16. April 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->