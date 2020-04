Apple iPhone 12 Pro: Neue Details zum Design

Vor ein paar Tagen hatten wir hier ein neues Gerücht zum möglichen Design vom Apple iPhone 12 Pro und heute geht es direkt weiter. Basis für den Leaks sind CAD-Zeichnungen vom Januar, die Max Weinbach aufgetrieben hat.

Zusammen mit EverythingApplePro haben die beiden ein Video mit Mockups und Renderbildern erstellt, welches uns einen guten Eindruck vom Apple iPhone 12 Pro Max geben soll. Das Design ist aber noch nicht 100 Prozent fertig.

iPhone 12 Pro Max wird etwas dünner

Das neue iPhone wird wohl ein kleines bisschen breiter und höher, dafür aber auch etwas dünner sein. Der Kamera-Bump wird etwas größer, dafür gibt es nun vier Sensoren, wobei einer davon ein LiDAR-Sensor wie beim iPad Pro ist.

Die Linsen stehen nicht so weit aus dem Kamera-Bump heraus, dafür steht dieser nun etwas weiter aus dem Gehäuse. Der Lightninganschluss bleibt und Apple hat wohl auch beim iPhone einen Smart Connector (wie beim iPad) geplant.

Auf der Front bekommen wir dünnere Displayränder und eine kleinere Notch, sie soll in etwas so groß wie beim OnePlus 6 sein. Außerdem gibt es einen größeren und somit vermutlich lauteren Lautsprecher unten und Navy Blue könnt bei den neuen iPhones das aktuelle Midnight Green ersetzen und so aussehen:

Grundsätzlich kann man sagen, dass das neue iPhone wohl eine Mischung aus iPhone 5s, iPad Pro 2020 und iPhone 11 Pro wird. In den kommenden Tagen soll es weitere Leaks mit mehr Informationen geben und es ist davon auszugehen, dass auch bald andere Medien diese CAD-Zeichnungen erhalten.

Video: iPhone 12 Pro Max Design

