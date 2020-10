Apple iPhone 12 (Pro): MagSafe-Ledercase kommt im November

Apple präsentierte auf der Keynote zahlreiche MagSafe-Produkte und man nutzt die Technologie auch bei den Hüllen. Zum Start am Freitag in einer Woche wird es allerdings nur eine begrenzte Auswahl an Zubehör für die neuen iPhones geben.

Zum Start wird es nur das Clear Case und die Silikonhüllen (Beitragsbild) für die iPhones geben, ebenso wie ein „Leder Wallet“, welches man sich hinten ans iPhone clippen kann (es soll laut Apple auch einen Schutz für Kreditkarten geben).

Das Ledercase wurde aber nicht aus dem Sortiment genommen, es kommt nur ein paar Tage später. Laut Apple startet es am 6. November, als mit dem iPhone 12 Mini, dem iPhone 12 Pro Max und dem HomePod Mini. Es wird noch ein Lederhülle mit einem Loch geben, für die hat Apple bisher aber kein Datum genannt:

Das normale MagSafe-Ladegrät wird ebenfalls zum Start der neuen iPhones bei Apple verfügbar sein, die Duo-Version (siehe unten) für iPhone und Apple Watch hat aber noch kein Datum. Apple hat eine eigene MagSafe-Seite im Online Store eingerichtet, dort sind die Produkte zu sehen, die man morgen bestellen kann.

Video: Details zum Apple iPhone 12 (Pro)

