Apple iPhone 15 Pro: iOS 17 liefert neuen Hinweis für „Action Button“

Mit dem Apple iPhone 15 Pro wird man sich höchstwahrscheinlich vom Mute-Switch trennen und einen „Action Button“ einbauen. Wir nennen ihn einfach mal so, weil dieser zusätzliche Knopf ähnlich wie bei der Apple Watch Ultra funktioniert.

Man kann also eine bestimmte Funktion ablegen, die eine Aktion ausführt. Und falls ihr auf die aktuelle Funktion (Wechsel zwischen lautlos und laut) nicht verzichten wollt, so ist das laut 9TO5Mac möglich. Nur mit einem Knopfdruck statt Schalter.

Passend dazu hat Apple ein neues und haptisches Feedback in die Beta von iOS 17 implementiert, die gestern veröffentlicht wurde. Die siebte Entwickler-Beta bringt ein haptisches Feedback mit, was so bisher noch nicht in iOS existiert und wohl nur im neuen Apple iPhone 15 Pro (nicht im normalen Apple iPhone 15) aktiviert wird.

Die Hinweise sind mittlerweile eindeutig, denn nicht nur die Gerüchteküche ist sich sicher, auch Apple baut immer wieder Hinweise in iOS 17 ein, das letzte Mal im Juli.

Das neue Apple iPhone wird wohl „bis zu 200 Dollar“ teurer Wir haben jetzt schon sehr oft gehört, dass Apple die Preise beim neuen iPhone in diesem Jahr anheben wird, vor allem bei den Pro-Modellen. Und da hört man jetzt aus […]22. August 2023 JETZT LESEN →

-->