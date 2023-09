Neuer Thread-Standard im Apple iPhone 15 Pro wirft Fragen auf

Das Apple iPhone 15 Pro (Max) ist das weltweit erste Smartphone, welches Thread unterstützt. Es handelt sich dabei um einen neuen Smart Home-Standard, der auf Matter aufsetzt, um hier „eine Interoperabilität zwischen den Internet-der-Dinge-Produkten herzustellen“. Die Details dazu findet ihr auch direkt bei Wikipedia.

Gut, aber was hat Thread im iPhone zu suchen? Man kann ein Smartphone zwar theoretisch als Router dafür nutzen, aber das ergibt wenig Sinn. Bei The Verge hat man sich mal umgehört, auch bei Personen, die Produkte mit Thread entwickeln.

Apple sieht „zukünftige Möglichkeiten“

Eine klare Antwort hat man aber nicht gefunden. Gut möglich, dass Thread hier und da ein paar Boni beim Zusammenspiel mit Produkten wie der Apple Watch bieten wird, aber das weiß Apple auch noch nicht. Auf dem Apple Event gab es laut Quelle keine klare Antwort. Und in der Pressemitteilung von Apple selbst liest sich das so:

Außerdem stellen sie die ersten Thread kompatiblen Smartphones dar und eröffnen so zukünftige Möglichkeiten für Home App Integrationen.

Es wäre auch möglich, dass Thread einfach nur dabei ist, weil moderne Chips ein 3-in-1-Paket mit WLAN und Bluetooth bieten. Doch wenn dem so wäre, warum wird es dann von Apple in der Pressemitteilung erwähnt. Man spricht hier auch ganz klar von „zukünftige Möglichkeiten“, es scheint also ein Team mit einem Plan zu geben.

Bisher wirft der Schritt noch mehr Fragen als Antworten auf, aber Apple hat wohl einiges für Smart Home und HomePods kommendes Jahr geplant. Und dann wird der Standard sicher auch in andere Produkte wie ein normales iPhone 16 wandern.

