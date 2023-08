Das Apple iPhone Ultra kommt wohl, aber es gibt ein Problem

In genau einem Monat dürfte Marktstart der neuen iPhones sein und wir werden in diesem Jahr wieder vier Modelle sehen. Dazu gehört ein neues Lineup an Highend-iPhones, die bisher den Zusatz „Pro“ spendiert bekamen. Was sich ändern könnte.

Das Apple iPhone 15 Pro bleibt als „kleines“ iPhone im Lineup, das Apple iPhone 15 Pro Max könnte allerdings ein Apple iPhone 15 Ultra (oder nur Apple iPhone Ultra) werden. Haben wir schon häufiger gehört, doch da wurde es in letzter Zeit ruhig.

Was auch daran lag, dass es mittlerweile eher für 2024 im Raum steht. Es stellt sich aber auch die Frage: Hebt es sich jetzt schon genug ab? Gerüchte deuten bisher nur auf eine bessere Zoom-Kamera (dank Periskop-Technologie) im Pro Max hin.

Das große Apple iPhone kommt später

Dieses iPhone könnte aber auch mit etwas Verspätung kommen, denn Apple wird es wohl erst 3-4 Wochen später auf den Markt bringen. Die bessere Kamera ist das Problem, welches dafür sorgt, dass wir bei diesem iPhone über Oktober sprechen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass gewisse iPhones etwas später kommen, Apple aber am normalen September-Event festhält. Und wenn es wirklich ein iPhone 15 Ultra wird, wäre das auch nicht schlecht für das Marketing. So würden das iPhone im Oktober nämlich erneut im Fokus stehen und das mit einem ganz neuen Branding.

Video: Das ist das Apple iPhone 15 Pro

