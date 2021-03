Apple iPhone soll 2023 eine Periskop-Kamera bekommen

Apple wird in diesem Jahr den neuen Hauptsensor vom iPhone 12 Pro Max für alle Modelle bereitstellen und die Pro-Modelle bekommen wohl einen neuen Sensor für bessere Ultraweitwinkel-Aufnahmen. Doch beim Zoom wird sich nicht viel tun.

Angeblich will man aber den Schritt zu einer Periskop-Kamera gehen, die unter anderem Hersteller wie Samsung und Huawei nutzen und damit wirklich sehr gute Zoom-Fotos liefern. Nun hat sich der zuverlässige Ming-Chi Kuo dazu geäußert.

Er gibt an, dass Apple diesen Schritt gehen wird, allerdings erst 2023. Bisher stand im Raum, dass wir schon kommendes Jahr mit dem iPhone 13 eine solche Kamera sehen könnten. Doch es wird vermutlich doch noch etwas länger dauern.

Die Telefoto-Kamera für den Zoom soll in diesem Jahr ein kleines Upgrade bei der Hardware bekommen, womöglich wird der Zoom in Kombination mit Software also besser. Einen großen Schritt werden wir dann aber etwas in zwei Jahren sehen.

Video: Apple iPhone 13 mit Display-Loch?

