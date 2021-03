Apple Event am 23. März?

Werden wir diese Woche die Ankündigung für ein Apple Event sehen? Es steht viel im Raum und ein Event würde sich durchaus lohnen. Apple könnte die Produkte zwar auch nach und nach in Form einer Pressemitteilung ankündigen, doch für ein paar Produkte (wie ein neues iPad Pro mit Mini-LEDs) lohnt sich ein Event.

Jon Prosser hat heute ganz kryptisch eine „23“ über Twitter gepostet und da er für Apple-Leaks bekannt ist, könnte das ein Hinweis für das Datum sein. Es wäre ein Dienstag und würde zu Apple passen. Womöglich geht die Ankündigung noch heute raus, denn Jon Prosser scheint Quellen in PR-Nähe bei Apple zu haben.

Funfact: OnePlus hat heute ein Event für den 23. März angekündigt, was Apple vermutlich nicht interessieren dürfte. Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass OnePlus ein Event verschieben muss. Hier wird man auch keine andere Wahl haben, denn die Aufmerksamkeit gilt an so einem Tag voll und ganz Apple.

