Apple iPhone: Geheime Display-Roadmap macht die Runde im Netz

Was passiert nach dem Schritt zu einer Pille auf der Frontseite des Apple iPhone 14 Pro? Wann verschwindet die Notch beim normalen iPhone? Wann wandert Face ID unter das Display? Für diese Fragen gibt es jetzt eine neue Roadmap im Netz.

Ross Young gilt als eine der besten Display-Quellen und hat sehr gute Kontakte bei den Herstellern, die unter anderem auch Apple beliefern. Er hat sich mal umgehört und geschaut, wie der Ablauf in den kommenden Jahren beim iPhone aussieht.

Apple iPhone: Die Display-Roadmap bis 2029

Apple iPhone: In diesem Jahr sehen wir die Pille der Pro-Modelle, die Apple wohl ebenfalls als Dynamic Island vermarkten wird. Sie bleibt uns auch vier volle Jahre erhalten, beim iPhone 16 ändert sich gar nichts, beim iPhone 17 wechselt Apple aber wohl zu LTPO und damit endlich zu 120 Hz. Und ab 2027 soll dann auch beim normalen iPhone die Technik für Face ID unter das Display wandern.

Apple iPhone: Vorsicht bei diesem Leak

Man sollte natürlich immer aufpassen, wenn man solche Grafiken sieht, denn Ross Young hat oft genug bewiesen, dass er gute Quellen hat, aber Pläne ändern sich und Face ID sollte zum Beispiel schon früher unter das iPhone-Display wandern.

Eine Prognose für das kommende Jahr ist noch realistisch, denn Smartphones werden in der Regel zwei Jahre vorher aktiv entwickelt, aber eine Prognose für 2025 ist schon schwieriger, denn da gibt es das Produkt meist nur auf dem Papier.

Und Apple könnte auch irgendwann das iPhone-Lineup umstellen.

Allerdings muss Apple erste Einheiten für Prototypen bestellen und Verträge für die Zukunft abschließen, damit eine Versorgung gewährleistet ist. Ausgeschlossen ist diese Roadmap also nicht. Genießt diese Meldung heute aber mit etwas Vorsicht.

Persönliche Einschätzung: Klingt stark nach Apple, das passt. Nur schade, dass wir die 120 Hz erst 2025 sehen. Das normale iPhone ist so teuer geworden, dass der Schritt zu ProMotion in meinen Augen gerne schon in diesem Jahr anstehen dürfte.

Video: Aktuelle Apple-News im Überblick

