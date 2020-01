Apple: Keine Hintertür für „die guten Jungs”

Das FBI in den USA ermittelt aktuell im Fall Mohammed Saeed Alshamrani, dem Florida-Schützen vom Dezember. Wie so oft spielen dabei mobile Geräte eine Rolle, der Schütze nutzte ein iPhone 5 und ein iPhone 7. Daher bat man Apple um Hilfe in dem Fall, ist mit der aktuellen Lage aber nicht zufrieden.

Mittlerweile hat sich auch Donald Trump eingeschaltet und sich mal wieder etwas beleidigt gezeigt. Die US-Regierung hilft Apple so oft es geht, nun verweigert man dort aber die Hilfe, so Trump via Twitter. Der Vorwurf von ihm und dem FBI: Apple weigert sich die gesicherten iPhones zu entsperren.

-->

Apple äußerte sich mittlerweile öffentlich zu diesem Thema, da es in den USA (unter anderem dank des Tweets von Trump) die Runde macht. Man habe dem FBI geholfen in die zahlreichen Anfragen, die seit Dezember eintrafen, alle in wenigen Stunden beantwortet und die Daten weitergereicht, die man hat.

Entscheidend ist bei der Aussage jedoch der letzte Abschnitt, denn Apple baut keine Hintertür in die Software und Hardware ein, nur damit die „guten Jungs“ diese nutzen können. Tut man das nämlich, dann kann so eine Schwachstelle auch von anderen ausgenutzt werden und das schadet dann allen.

We have always maintained there is no such thing as a backdoor just for the good guys. Backdoors can also be exploited by those who threaten our national security and the data security of our customers. Today, law enforcement has access to more data than ever before in history, so Americans do not have to choose between weakening encryption and solving investigations. We feel strongly encryption is vital to protecting our country and our users’ data.