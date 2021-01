Apple iPhone: Kein großes Kamera-Upgrade für 2021 und 2022 erwartet

Apple wird die Kamera bei den nächsten zwei iPhone-Generationen sicher weiter optimieren, aber es ist laut Ming-Chi Kuo kein großes Upgrade (bei der Hardware) geplant. Die Optimierungen dürften also eher über die Kamera-Software passieren.

Das iPhone 12 Pro Max hat einen neuen und größeren Sensor spendiert bekommen und der nutzt das Potenzial (was ich bisher gesehen habe) noch nicht komplett aus. Diesen Sensor kann Apple nun also nutzen, in weitere Modelle packen und über die Software optimieren. Software ist genauso wichtig wie Hardware.

-->

Die Frage, ob wir 2021 und 2022 also über ein „großes“ Upgrade sprechen werden, betrifft aber nicht nur die Hardware. Apple hat beim iPhone 11 gezeigt, dass die Software sogar manchmal wichtiger sein kann. Man muss aber auch sagen, dass die Zeiten vorbei sind, in denen wir über „große Schritte“ bei der Kamera gesprochen haben. Das, was nun passiert, sind doch eher kleine Schritte.

iPhone 13 könnte Periskop-Kamera bekommen

Was Kuo nicht erwähnt: Wie es mit einer möglichen Periskop-Kamera aussieht, die immer mal wieder für 2022 die Runde macht. Das wäre ein sehr großer Schritt für die Zoom-Kamera. Apple könnte dem iPhone 12S also eine bessere Kamera für Ultraweitwinkel-Aufnahmen spendieren, das iPhone 13 bekommt dann eine neue Zoom-Kamera und 2023 rückt dann wieder die Hauptkamera in den Fokus.

Wenn ich ehrlich bin, dann benötigt es aber auch kein „großes“ Update für die Hauptkamera und auch mit den Ultraweitwinkel-Aufnahmen bin ich zufrieden, nur die Zoom-Kamera könnte endlich mal einen großen Schritt machen. Das wäre für mich persönlich wichtiger, als ein neuer Sensor für die Hauptkamera im iPhone.

Video: Erste iPhone 12S Pro Gerüchte

Apple iPhone 12S Pro: Display mit 120 Hz scheint dieses Mal sicher Beim iPhone 12 gab es immer mal wieder Gerüchte, dass Apple ebenfalls auf den Zug mit 120 Hz aufspringen wird. Doch wie wir wissen kam es anders und selbst die Pro-Modelle besitzen weiterhin nur 60 Hz. Das soll sich jedoch…7. Januar 2021 JETZT LESEN →

-->