Apple iPhone hat 1 Milliarde aktive Nutzer

Android ist zwar mittlerweile das weltweit populärste Betriebssystem, doch Apple hat in den letzten Jahren nicht aufgegeben und iOS weiter ausgebaut. Außerdem: Beim Marktanteil gewinnt Android, beim Umsatz liegt aber iOS deutlich vorne.

Im Rahmen der Geschäftszahlen hat Apple gegenüber Reuters bestätigt, dass es nun 1,65 Milliarden aktive iOS-Nutzer weltweit gibt. Vor einem Jahr waren es noch 1,5 Milliarden aktive Nutzer. Den Bärenanteil macht weiterhin das iPhone aus.

Apple iPhone knackt die Milliarde

Während man vor knapp einem Jahr noch auf 900 Millionen aktive Nutzer blickte, so konnte man jetzt einen neuen Meilenstein knacken: 1 Milliarde aktive iPhone-Nutzer. Für das Wachstum war in erster Linie der Markt in China verantwortlich.

Apple blickt auf das erfolgreichste Jahr aller Zeiten in China und das iPhone konnte sich zwei der drei Top-Plätze im letzten Jahr sichern. Zahlen zu den aktiven Mac-Nutzern gab es leider nicht, die würden mich aber mittlerweile auch interessieren.

