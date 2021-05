Apple iPhone: Neuer Werbeclip mit Marvel-Anspielung

Apple hat mit iOS 14.5 eine neue Funktion eingeführt, welche verhindern kann (falls ihr das wollt), dass euch Apps auch dann tracken, wenn ihr sie verlasst. Das war eine recht große Diskussion, denn für Apple ist die Privatsphäre mittlerweile sehr wichtig und Unternehmen wie Facebook befürchten einen Umsatzeinbruch.

Diese Funktion ist für Apple sogar so wichtig, dass man ihr jetzt ein eigenes Video spendiert hat, das euch bald als Werbespot im Fernsehen begegnen könnte. Hier sieht man, wie Menschen einer Person folgen und alles beobachten, was diese macht. Die Personen im Video sind ein Symbol für Facebook, Google und Co.

-->

Am Ende des Videos deaktiviert die Person das App-Tracking und alle Personen im Umfeld lösen sich auf. Diese Szene wird einigen bekannt vorkommen, die den Marvel-Film „Avengers Infinity War“ gesehen haben. Ich musste da direkt an den Snap von Thanos denken und schätze, dass die Anspielung bewusst gewählt wurde.

