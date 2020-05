Apple: Neues iPhone wohl ohne EarBuds

Ming-Chi Kuo, ein bekannter Analyst mit sehr guten Quellen bei Zulieferern von Apple, hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Er geht davon aus, dass Apple bei den kommenden iPhones auf die EarBuds im Lieferumfang verzichten wird.

Wer jetzt aber denkt, dass Apple nun so großzügig ist und AirPods mit in den Lieferumfang legt, der kennt Apple nicht. Ohne die EarBuds will man die Nachfrage nach den AirPods und AirPods Pro im Weihnachtsgeschäft 2020 steigern.

Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass dieser Schritt Ende 2020 kommen wird und Apple mehr AirPods verkaufen möchte. Womöglich wird man die AirPods mit der ein oder anderen Aktion bewerben. In diesem Jahr soll keine neue Generation kommen, neue AirPods und AirPods Pro gibt es wohl erst 2021.

Video: AirPods 3 und AirPods Pro 2

