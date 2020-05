Apple AirPods: Dritte Generation wohl erst 2021

Wir haben vor ein paar Wochen darüber berichtet, dass Apple in diesem Jahr wohl keine neuen AirPods vorstellen wird. 2021 sollen die AirPods 3 und AirPods Pro 2 kommen, doch 2020 wird Apple mit dem aktuellen Lineup fortfahren.

Nun behauptet Nikkei, dass Apple die neuen AirPods eigentlich Ende 2020 offiziell vorstellen wollte, den Plan aber aufgrund der Corona-Krise verschoben hat. Man sagt nicht, wann die AirPods 3 kommen, aber es würde zur anderen Meldung von Ming-Chi Kuo passen, der erst Anfang 2021 mit den AirPods 3 rechnet.

Bei Nikkei behauptet man ebenfalls, dass Apple die normalen AirPods mittlerweile auch in Vietnam produzieren lässt, um unabhängiger von China zu sein. Dort wird zwar nicht das Pro-Modell produziert, doch die Massenproduktion der AirPods 2 sei im März angelaufen und in diesem Quartal werden bis zu 4 Millionen Einheiten in Vietnam produziert. Es ist unklar, ob das Pro-Modell noch folgen wird.

Video: AirPods 3 und AirPods Pro 2

