Apple AirPods Studio: Produktion soll bald anlaufen

Apple plant einen Over-Ear-Kopfhörer und wir werden wohl keine neue Version der Beats Studio mehr sehen. Stattdessen sollen AirPods Studio von Apple selbst in Planung sein. Der Kopfhörer stand schon öfter im Raum, soll jetzt aber 2020 auf den Markt kommen. Die Produktion wird wohl bald anlaufen.

Wie The Information berichtet, soll die Produktion in Vietnam und nicht in China stattfinden, um unabhängig im Handelsstreit zwischen den USA und China zu sein. Goertek und Luxshare werden die Produktion wohl schon sehr bald anlaufen lassen und erste Einheiten noch im Juni oder Juli an Apple liefern.

Das wirft nun natürlich die Frage auf, wann Apple die AirPods Studio zeigen wird. Ist etwa eine Ankündigung im Rahmen der WWDC 2020 am 22. Juni geplant? Der Zeitplan spricht jedenfalls dafür, dass Apple den Kopfhörer im Juli oder August auf den Markt bringen könnte, daher wäre es durchaus möglich.

Video: Neues iPad 2020 und mehr

