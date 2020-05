Apple iPhone 12: Gerücht zu den Displays

In den letzten Wochen gab es einige Gerüchte rund um das neue iPhone von Apple und mittlerweile deutet sich auch an, dass wir bei den Pro-Modellen ein Display mit 120 Hz sehen werden. Bei DSCC hat man weitere Details zu den Displays bei den vier geplanten Modellen – die alle OLED haben werden – veröffentlicht.

Die Namen sind bisher übrigens weiterhin pure Spekulation, aber wir nennen die neuen iPhones einfach mal iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max. Wobei ich Apple zutraue, dass man dieses Branding nutzen wird.

Apple iPhone: Displays von Samsung und BOE

Sollte die Meldung von Ross Young bei DSCC richtig liegen, dann wird die Display-Produktion übrigens 6 Wochen später starten und es ist mit einer Verspätung in diesem Jahr zu rechnen (man tippt auf Oktober). Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen, doch die Display-Spezifikationen könnten so aussehen:

Apple iPhone 12: 5,4 Zoll OLED-Panel von Samsung Display mit 2340 x 1080 Pixel (475 PPI) und 60 Hz

5,4 Zoll OLED-Panel von Samsung Display mit 2340 x 1080 Pixel (475 PPI) und 60 Hz Apple iPhone 12 Max: 6,1 Zoll OLED-Panel von BOE mit 2532 x 1170 Pixel (460 PPI) und 60 Hz

6,1 Zoll OLED-Panel von BOE mit 2532 x 1170 Pixel (460 PPI) und 60 Hz Apple iPhone 12 Pro: 6,1 Zoll OLED-Panel von Samsung Display mit 2532 x 1170 Pixel (460 PPI), 10-bit-Support und 120 Hz

6,1 Zoll OLED-Panel von Samsung Display mit 2532 x 1170 Pixel (460 PPI), 10-bit-Support und 120 Hz Apple iPhone 12 Pro Max: 6,68 Zoll OLED-Panel von Samsung Display mit 2778 x 1284 Pixel (458 PPI), 10-bit-Support und 120 Hz

Es steht im Raum, dass Apple nicht einfach nur XDR als Zusatz wie beim iPhone 11 Pro hinzufügen wird, sondern die Peak-Helligkeit tatsächlich bei 1600 nits liegen könnte. So ein Display gibt es bei Samsung Display bisher aber noch nicht.

BOE scheint außerdem nur beim iPhone 12 Max der Displaylieferant zu sein, beim kleineren Modell verlässt man sich auf Samsung Display. Falls BOE aber abliefert, wird BOE ab 2021 beide „Einsteiger-iPhones“ mit OLED-Panels versorgen.

Apple wird außerdem noch keine LTPO-Technologie im iPhone nutzen, die soll erst 2021 kommen (Samsung könnte sie beim neuen Note einführen). Mittlerweile gibt es viele Hinweise, dass die neuen iPhones im Oktober oder im November kommen. Mal schauen, ob Apple sie trotzdem im September zeigen wird.

