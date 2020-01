Apple iPhone: So soll das erste Modell 2020 aussehen

Apple wird in diesem Jahr angeblich fünf neue iPhones auf den Markt bringen. Im Herbst werden wir wohl vier neue OLED-Modelle sehen, darunter zwei Größen vom iPhone 12 uns zwei Größen vom iPhone 12 Pro. Doch es steht auch ein neues iPhone im Frühjahr an, quasi ein Nachfolger für das iPhone SE.

Apple: iPhone 8 + iPhone 11 = iPhone SE2

Das wird jedoch nicht den Formfaktor vom iPhone 5(s) bekommen, sondern den Formfaktor vom iPhone 8. Möglich wäre ein iPhone 9, welches Apple auf einem Event im März vorstellen könnte. Und Steve Hemmerstoffer alias OnLeaks hat nun die ersten Renderbilder von diesem Modell für uns parat.

Wie man sieht. wird es quasi 1 zu 1 ein iPhone 8 sein, also auch mit dickem Rand, TouchID in einem Home-Button und nur einer Kamera. Ein Modell, welches man günstig in den Markt drücken und damit ein paar Stückzahlen im Sommer und darüber hinaus machen kann. Definitiv keine dumme Entscheidung.

Ein bisschen schade, dass Apple kein wirklich kompaktes Smartphone wie beim iPhone SE auf den Markt bringt, denn ich weiß, dass sich das viele wünschen. Das Apple iPhone 9 (nennen wir es einfach mal so) könnte ein iPhone 8 mit der Hardware des iPhone 11 (allerdings nur einer Kamera) werden.

Apple iPhone 9: Gerücht als Video

