Apple Karten: Neue Bilderfassungen in Deutschland starten

Apple ist ab sofort wieder in Deutschland unterwegs, um neue Bilderfassungen für seinen Kartendienst durchzuführen.

Apple führt mit Fahrzeugen auf der ganzen Welt Vermessungsfahrten durch, um Daten zu sammeln, um Apple Maps zu verbessern und die Funktion „Look Around“ zu unterstützen. Andere Datenerfassungen zu Fuß benutzen iPads, iPhones oder andere Geräte, um Daten zu Zwecken der Kartenverbesserung zu sammeln.

Mithilfe dieser Datenerfassungen zu Fuß möchte man Apple Maps in Bereichen verbessern und aktualisieren, in denen Fahrzeuge nicht eingesetzt werden können, wobei man verspricht, denselben Datenschutz wie für die Apple-Maps-Fahrzeuge anzuwenden.

Von April bis August dieses Jahres wird Apple nach eigenen Angaben in folgenden Regionen bzw. an folgenden Orten in Deutschland neue Daten sammeln:

Baden-Württemberg

Wo wir mit dem Fahrzeug Bilder erfassen: 18. April 2024 – 15. August 2024

Alb-Donau-Kreis, Bodenseekreis, Enzkreis, Hohenlohekreis, Landeshauptstadt Stuttgart, Landkreis Biberach, Landkreis Böblingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Landkreis Calw, Landkreis Emmendingen, Landkreis Esslingen, Landkreis Freudenstadt, Landkreis Göppingen, Landkreis Heidenheim, Landkreis Heilbronn, Landkreis Karlsruhe, Landkreis Konstanz, Landkreis Lörrach, Landkreis Ludwigsburg, Landkreis Rastatt, Landkreis Ravensburg, Landkreis Reutlingen, Landkreis Rottweil, Landkreis Schwäbisch Hall, Landkreis Sigmaringen, Landkreis Tübingen, Landkreis Tuttlingen, Landkreis Waldshut, Main-Tauber-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis, Ortenaukreis, Ostalbkreis, Rems-Murr-Kreis, Rhein-Neckar-Kreis, Schwarzwald-Baar-Kreis, Stadt Baden-Baden, Stadt Freiburg im Breisgau, Stadt Heidelberg, Stadt Heilbronn, Stadt Karlsruhe, Stadt Mannheim, Stadt Pforzheim, Stadt Ulm, Zollernalbkreis

Bayern

Wo wir zu Fuß (Rucksack) erfassen: 23. Mai 2024 – 08. Juli 2024 (Klicken Sie auf die Links unten um eine Kartenansicht anzuzeigen)

Landeshauptstadt München, Landkreis München

Wo wir mit dem Fahrzeug Bilder erfassen: 18. April 2024 – 15. August 2024

Landeshauptstadt München, Landkreis Aichach-Friedberg, Landkreis Altötting, Landkreis Amberg-Sulzbach, Landkreis Ansbach, Landkreis Aschaffenburg, Landkreis Augsburg, Landkreis Bad Kissingen, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Landkreis Bamberg, Landkreis Bayreuth, Landkreis Berchtesgadener Land, Landkreis Cham, Landkreis Coburg, Landkreis Dachau, Landkreis Deggendorf, Landkreis Dillingen a.d. Donau, Landkreis Dingolfing-Landau, Landkreis Donau-Ries, Landkreis Ebersberg, Landkreis Eichstätt, Landkreis Erding, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Landkreis Forchheim, Landkreis Freising, Landkreis Freyung-Grafenau, Landkreis Fürstenfeldbruck, Landkreis Fürth, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Günzburg, Landkreis Haßberge, Landkreis Hof, Landkreis Kelheim, Landkreis Kitzingen, Landkreis Kronach, Landkreis Kulmbach, Landkreis Landsberg am Lech, Landkreis Landshut, Landkreis Lichtenfels, Landkreis Lindau (Bodensee), Landkreis Main-Spessart, Landkreis Miesbach, Landkreis Miltenberg, Landkreis Mühldorf a. Inn, Landkreis München, Landkreis Neu-Ulm, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Landkreis Neumarkt i.d. OPf, Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab, Landkreis Nürnberger Land, Landkreis Oberallgäu, Landkreis Ostallgäu, Landkreis Passau, Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm, Landkreis Regen, Landkreis Regensburg, Landkreis Rhön-Grabfeld, Landkreis Rosenheim, Landkreis Roth, Landkreis Rottal-Inn, Landkreis Schwandorf, Landkreis Schweinfurt, Landkreis Starnberg, Landkreis Straubing-Bogen, Landkreis Tirschenreuth, Landkreis Traunstein, Landkreis Unterallgäu, Landkreis Weilheim-Schongau, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Landkreis Würzburg, Stadt Amberg, Stadt Ansbach, Stadt Aschaffenburg, Stadt Augsburg, Stadt Bamberg, Stadt Bayreuth, Stadt Coburg, Stadt Erlangen, Stadt Fürth, Stadt Hof, Stadt Ingolstadt, Stadt Kaufbeuren, Stadt Kempten (Allgäu), Stadt Landshut, Stadt Memmingen, Stadt Nürnberg, Stadt Passau, Stadt Regensburg, Stadt Rosenheim, Stadt Schwabach, Stadt Schweinfurt, Stadt Straubing, Stadt Weiden i.d. OPf, Stadt Würzburg

Berlin

Wo wir zu Fuß (Rucksack) erfassen: 11. Juni 2024 – 25. Juli 2024 (Klicken Sie auf die Links unten um eine Kartenansicht anzuzeigen)

Bundeshauptstadt Berlin

Wo wir mit dem Fahrzeug Bilder erfassen: 18. April 2024 – 15. August 2024

Bundeshauptstadt Berlin

Brandenburg

Wo wir zu Fuß (Rucksack) erfassen: 28. Juni 2024 – 26. Juli 2024 (Klicken Sie auf die Links unten um eine Kartenansicht anzuzeigen)

Landeshauptstadt Potsdam

Wo wir mit dem Fahrzeug Bilder erfassen: 18. April 2024 – 15. August 2024

Landeshauptstadt Potsdam, Landkreis Barnim, Landkreis Dahme-Spreewald, Landkreis Elbe-Elster, Landkreis Havelland, Landkreis Märkisch-Oderland, Landkreis Oberhavel, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Landkreis Oder-Spree, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Landkreis Prignitz, Landkreis Spree-Neiße, Landkreis Teltow-Fläming, Landkreis Uckermark, Stadt Brandenburg an der Havel, Stadt Cottbus, Stadt Frankfurt (Oder)

Bremen

Wo wir mit dem Fahrzeug Bilder erfassen: 18. April 2024 – 15. August 2024

Stadtgemeinde Bremen, Stadtgemeinde Bremerhaven

Hamburg

Wo wir zu Fuß (Rucksack) erfassen: 01. Juli 2024 – 31. Juli 2024 (Klicken Sie auf die Links unten um eine Kartenansicht anzuzeigen)

Stadt Hamburg

Wo wir mit dem Fahrzeug Bilder erfassen: 18. April 2024 – 15. August 2024

Stadt Hamburg

Hessen

Wo wir mit dem Fahrzeug Bilder erfassen: 18. April 2024 – 15. August 2024

Hochtaunuskreis, Lahn-Dill-Kreis, Landeshauptstadt Wiesbaden, Landkreis Bergstraße, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Landkreis Fulda, Landkreis Gießen, Landkreis Groß-Gerau, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Landkreis Kassel, Landkreis Limburg-Weilburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Landkreis Offenbach, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Odenwaldkreis, Rheingau-Taunus-Kreis, Schwalm-Eder-Kreis, Stadt Darmstadt, Stadt Frankfurt am Main, Stadt Kassel, Stadt Offenbach am Main, Vogelsbergkreis, Werra-Meißner-Kreis, Wetteraukreis

Mecklenburg-Vorpommern

Wo wir mit dem Fahrzeug Bilder erfassen: 18. April 2024 – 15. August 2024

Landeshauptstadt Schwerin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Landkreis Nordwestmecklenburg, Landkreis Rostock, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Landkreis Vorpommern-Rügen, Stadt Rostock

Niedersachsen

Wo wir mit dem Fahrzeug Bilder erfassen: 18. April 2024 – 15. August 2024

Heidekreis, Landkreis Ammerland, Landkreis Aurich, Landkreis Celle, Landkreis Cloppenburg, Landkreis Cuxhaven, Landkreis Diepholz, Landkreis Emsland, Landkreis Friesland, Landkreis Gifhorn, Landkreis Goslar, Landkreis Göttingen, Landkreis Grafschaft Bentheim, Landkreis Hamelin-Pyrmont, Landkreis Harburg, Landkreis Helmstedt, Landkreis Hildesheim, Landkreis Holzminden, Landkreis Leer, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Landkreis Lüneburg, Landkreis Nienburg (Weser), Landkreis Northeim, Landkreis Oldenburg, Landkreis Osnabrück, Landkreis Osterholz, Landkreis Peine, Landkreis Rotenburg (Wümme), Landkreis Schaumburg, Landkreis Stade, Landkreis Uelzen, Landkreis Vechta, Landkreis Verden, Landkreis Wesermarsch, Landkreis Wittmund, Landkreis Wolfenbüttel, Region Hanover, Stadt Braunschweig, Stadt Delmenhorst, Stadt Emden, Stadt Oldenburg (Oldb), Stadt Osnabrück, Stadt Salzgitter, Stadt Wilhelmshaven, Stadt Wolfsburg

Nordrhein-Westfalen

Wo wir mit dem Fahrzeug Bilder erfassen: 18. April 2024 – 15. August 2024

Ennepe-Ruhr-Kreis, Hochsauerlandkreis, Kreis Borken, Kreis Coesfeld, Kreis Düren, Kreis Euskirchen, Kreis Gütersloh, Kreis Heinsberg, Kreis Herford, Kreis Höxter, Kreis Kleve, Kreis Lippe, Kreis Mettmann, Kreis Minden-Lübbecke, Kreis Olpe, Kreis Paderborn, Kreis Recklinghausen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Kreis Soest, Kreis Steinfurt, Kreis Unna, Kreis Viersen, Kreis Warendorf, Kreis Wesel, Landeshauptstadt Düsseldorf, Märkischer Kreis, Oberbergischer Kreis, Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Kreis Neuss, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis, Stadt Bielefeld, Stadt Bochum, Stadt Bonn, Stadt Bottrop, Stadt Dortmund, Stadt Duisburg, Stadt Essen, Stadt Gelsenkirchen, Stadt Hagen, Stadt Hamm, Stadt Herne, Stadt Köln, Stadt Krefeld, Stadt Leverkusen, Stadt Mönchengladbach, Stadt Mülheim an der Ruhr, Stadt Münster, Stadt Oberhausen, Stadt Remscheid, Stadt Solingen, Stadt Wuppertal, Städteregion Aachen

Rheinland-Pfalz

Wo wir mit dem Fahrzeug Bilder erfassen: 18. April 2024 – 15. August 2024

Donnersbergkreis, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Landeshauptstadt Mainz, Landkreis Ahrweiler, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Landkreis Alzey-Worms, Landkreis Bad Dürkheim, Landkreis Bad Kreuznach, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Landkreis Birkenfeld, Landkreis Cochem-Zell, Landkreis Germersheim, Landkreis Kaiserslautern, Landkreis Kusel, Landkreis Mainz-Bingen, Landkreis Mayen-Koblenz, Landkreis Neuwied, Landkreis Südliche Weinstraße, Landkreis Südwestpfalz, Landkreis Trier-Saarburg, Landkreis Vulkaneifel, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Rhein-Pfalz-Kreis, Stadt Frankenthal (Pfalz), Stadt Kaiserslautern, Stadt Koblenz, Stadt Landau in der Pfalz, Stadt Ludwigshafen am Rhein, Stadt Neustadt an der Weinstraße, Stadt Pirmasens, Stadt Speyer, Stadt Trier, Stadt Worms, Stadt Zweibrücken, Westerwaldkreis

Saarland

Wo wir mit dem Fahrzeug Bilder erfassen: 18. April 2024 – 15. August 2024

Landkreis Merzig-Wadern, Landkreis Neunkirchen, Landkreis Saarlouis, Landkreis St. Wendel, Regionalverband Saarbrücken, Saarpfalz-Kreis

Sachsen

Wo wir mit dem Fahrzeug Bilder erfassen: 18. April 2024 – 15. August 2024

Erzgebirgskreis, Landeshauptstadt Dresden, Landkreis Bautzen, Landkreis Görlitz, Landkreis Leipzig, Landkreis Meißen, Landkreis Mittelsachsen, Landkreis Nordsachsen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Landkreis Zwickau, Stadt Chemnitz, Stadt Leipzig, Vogtlandkreis

Sachsen-Anhalt

Wo wir mit dem Fahrzeug Bilder erfassen: 18. April 2024 – 15. August 2024

Altmarkkreis Salzwedel, Burgenlandkreis, Landeshauptstadt Magdeburg, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Landkreis Börde, Landkreis Harz, Landkreis Jerichower Land, Landkreis Mansfeld-Südharz, Landkreis Stendal, Landkreis Wittenberg, Saalekreis, Salzlandkreis, Stadt Dessau-Roßlau, Stadt Halle (Saale)

Schleswig-Holstein

Wo wir mit dem Fahrzeug Bilder erfassen: 18. April 2024 – 15. August 2024

Kreis Dithmarschen, Kreis Herzogtum Lauenburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Ostholstein, Kreis Pinneberg, Kreis Plön, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Segeberg, Kreis Steinburg, Kreis Stormarn, Landeshauptstadt Kiel, Stadt Flensburg, Stadt Lübeck, Stadt Neumünster

Thüringen

Wo wir mit dem Fahrzeug Bilder erfassen: 18. April 2024 – 15. August 2024

Ilm-Kreis, Kyffhäuserkreis, Landeshauptstadt Erfurt, Landkreis Altenburger Land, Landkreis Eichsfeld, Landkreis Gotha, Landkreis Greiz, Landkreis Hildburghausen, Landkreis Nordhausen, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Landkreis Sömmerda, Landkreis Sonneberg, Landkreis Weimarer Land, Saale-Holzland-Kreis, Saale-Orla-Kreis, Stadt Eisenach, Stadt Gera, Stadt Jena, Stadt Suhl, Stadt Weimar, Unstrut-Hainich-Kreis, Wartburgkreis

Zum Thema Datenschutz heißt es u.a.:

Wir verpflichten uns, Deine Privatsphäre bei der Durchführung dieser Datenerhebungen zu schützen. Zum Beispiel werden wir Gesichter und Nummernschilder auf Bildern unkenntlich machen, die in „Look Around“ veröffentlicht werden. Wenn Du Kommentare oder Fragen zu diesem Vorgang oder zu Deinen Datenschutzrechten hast oder die Verpixelung eines Gesichtes, eines Nummernschilds oder Deines eigenen Hauses beantragen möchtest, wende Dich bitte an uns.

