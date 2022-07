Apple Karten: Look Around (Umsehen) startet großflächig in Deutschland

Apples StreetView-Konkurrent „Look Around“ (Umsehen) ist heute großflächig in Deutschland gestartet, wie einige User und Medien berichten.

In der App „Karten“ können Apple-User Städte in einer interaktiven 3D-Darstellung ansehen, in der sie um 360 Grad schwenken und sich durch die Straßen bewegen können. Dafür muss man einfach auf das Fernglas-Symbol tippen. Inzwischen klappt das an sehr vielen Orten in Deutschland. Nicht nur in großen Städten ist der Dienst gestartet, sondern auch in mittelgroßen und kleinen Orten ist Look Around (Umsehen) nun verfügbar.

Die Bilddaten sind dabei mehr oder weniger aktuell. Apple hatte hierzulande seit dem Jahr 2019 massiv Kamerafahrten unternommen. Zwei bis vier Jahre alt sind die Aufnahmen in der Regel. Am unteren Bildschirmrand wird die aktuell angezeigte Adresse eingeblendet, wenn man diese nach oben wischt kann man sehen, wann das Bildmaterial zuletzt aktualisiert wurde.

Das datenschutzrechtliche Konzept wurde dabei mit dem „Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht“ umgesetzt. Gesichter und Kfz-Kennzeichen sind in Look Around nicht zu erkennen. Auf einer Sonderseite gibt es weitere Details und Widerspruchsmöglichkeiten.

Look Around (Umsehen) kann nicht nur auf iPhones und iPads genutzt werden, sondern auch auf Macs.

