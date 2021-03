Apple: Kommende VR-Brille soll Augen tracken können

Apple arbeitet an zwei Brillen für die Zukunft, so die Gerüchte der letzten Monate. Da wäre einmal eine VR-Brille für 2021 und dann noch eine AR-Brille, die aber ein paar Jahre dauern wird. Ming-Chi Kuo hat ein neues Detail zur VR-Brille geliefert.

Demnach soll Apple der Brille eine Funktion spendiert haben, welche die Augen trackt. Ich weiß, das ist in der VR-Welt nichts Ungewöhnliches, aber da Apple in den Markt einsteigt und noch keine Erfahrung besitzt, dennoch spannend.

Apple’s eye tracking system includes a transmitter and a receiver. The transmitting end provides one or several different wavelengths of invisible light, and the receiving end detects the change of the invisible light reflected by the eyeball, and judges the eyeball movement based on the change.