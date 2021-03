Apple soll an AR-Kontaktlinse arbeiten

Ming-Chi Kuo hat sich zum Start in die neue Woche mal wieder mit einer Prognose für die nächsten Jahre bei Apple gemeldet und dabei auch eine Aussage getroffen, die aktuell noch verrückt klingen mag: Es könnte eine AR-Kontaktlinse kommen.

Apple plant VR-Headset und AR-Brille

Bevor es so weit ist, werden wir aber vermutlich kommendes Jahr ein AR-Headset von Apple sehen, welches um die 1000 Dollar kosten könnte. Damit haben wir eine weitere und sehr zuverlässige Quelle, die so ein Headset in den Raum wirft.

Bei der letzten Meldung war von bis zu 3000 Dollar die Rede, Kuo geht aber eher in Richtung 1000 Dollar. Es wird sicher kein günstiges VR-Headset, wie zum Beispiel die Oculus Quest, aber 1000 Dollar wären schon eher massenmarkttauglich.

Langfristig möchte Apple aber den Weg zu einer AR-Brille gehen, das haben wir in den letzten Jahren schon häufiger gehört. Laut Kuo ist das aber eher ein Thema für 2025. Wir werden also vermutlich erst noch ein paar VR-Jahre bei Apple sehen.

Apple plant wohl AR-Kontaktlinse

Doch Apple soll nicht nur an einer AR-Brille arbeiten, es ist auch erstmals von AR-Kontaktlinsen die Rede. Das klingt selbst im Jahr 2021 doch noch stark nach SciFi-Filmen und soll auch eher ein Thema für 2030 sein, so Ming-Chi Kuo.

Die Idee ist, dass die Technik „verschwindet“ und irgendwann nicht mehr sichtbar ist. Wie gesagt, das klingt eher nach einem Bond-Film, aber wer weiß, was da bei Apple in den Laboren liegt. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob sowas ein Thema für Filme bleibt, oder ob das in einem Jahrzehnt schon Realität wird.

