Apple liefert Hinweis für neue iPhones in der Beta

Apple testet die neuen iPhones vor Marktstart und in der Beta von tvOS waren für eine kurze Zeit vier neue iPhones zu finden: iPhone15,4, iPhone15,5, iPhone16,1 und iPhone16,2. Also vermutlich iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max (oder iPhone 15 Ultra). Das wird keinen von euch wirklich überraschen.

Zwei unbekannte iPhones entdeckt

Doch die derzeit spannendere Frage lautet: Worum handelt es sich bei iPhone14,1 und iPhone14,9, die in der jüngsten Beta von tvOS zu finden sind. Diese iPhones existieren offiziell nicht. Im Internet gibt es da sogar schon eine erste Vermutung.

Apple wird die neuen iPhones auf USB C umstellen. Was, wenn man zwei weitere iPhones auf USB C umstellt, sonst aber nichts ändert. Zum Beispiel das iPhone SE und noch ein älteres iPhone, sagen wir das letzte Mini (also das iPhone 13 mini).

Eine weitere Option wäre, da Apple gerne die alte Generation mit einem günstigeren Preis bewirbt, dass das iPhone 14 und iPhone 14 Plus aktualisiert werden. So kann man sie noch eine ganze Weile länger und mit USB C anbieten. Oder ist das nur ein Fehler? Derzeit deutet sich an, dass sechs neue iPhones im September anstehen.

