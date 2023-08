Apple Event: Datum für das neue iPhone steht wohl

Apple wird in diesem Jahr nicht die erste September-Woche für die Ankündigung der neuen iPhones und Apple Watches nutzen, da sind sich alle einig. Doch wann werden die neuen Produkte von Apple vorgestellt? Da gibt es derzeit zwei Tage.

Apple Event angeblich am 12. September

Letzte Woche haben wir gehört, dass es der 13. September sein wird und die Quelle hat gestern nachgelegt und erneut diesen Tag in den Raum geworfen. Die Woche stimmt, so Mark Gurman, die vielleicht beste Apple-Quelle, aber der Tag eher nicht.

Er warf zum Start der Woche auch den 12. oder 13. September in den Raum, aber mittlerweile habe er von mehreren Quellen gehört, dass es der 12. September sein wird. Beide Quellen sind gut, aber Mark Gurman ist doch die etwas bessere Quelle.

Wo sich bisher aber alle einig sind: Die Vorbestellungen starten am 15. September und der Marktstart ist am 22. September. Wir werden das iPhone 15 (Plus), das iPhone 15 Pro (Max), die Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 sehen.

