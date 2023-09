Das Ende von Apple Lightning ist gekommen

Heute vor exakt 12 Jahren präsentierte Phil Schiller erstmals Lightning auf einem Apple Event, einen neuen Anschluss, der den 30-poligen Anschluss ersetzen sollte. Und so kam es auch, den Anfang machten das iPhone 5 und der neue iPod touch.

Lightning war für viele Jahre der Standard von Apple und vor über einem Jahrzehnt auch ehrlich gesagt deutlich besser als USB. Doch USB holte auf und wurde nicht nur technisch besser, mit USB Typ C wurde vor allem auch die Form verbessert.

Ich finde zwar bis heute, dass Lightning die bessere Form hat, aber die Branche hat sich für den offenen Standard entschieden. Auch Apple ging diesen Weg mit der Zeit, sei es bei den Macs oder den iPads, immer mehr Produkte bekamen USB C.

Das Apple iPhone wechselt zu USB C

Das iPhone blieb aber bei Lightning, denn ein eigener Standard ist lukrativ. Doch die proprietären Anschlüsse wurden der EU mit der Zeit ein Dorn um Auge, denn sie sind nicht nachhaltig. Und so kam es, dass man sich für einen Standard entschied.

Theoretisch dürften neue Smartphones für 2024 noch mit einem eigenen Standard auf den Markt kommen, USB C wird erst ab 2025 zur Pflicht. Doch Apple wird sich schon mit der iPhone 15-Reihe davon trennen und der Android-Welt anschließen.

Der Vorteil für uns als Kunden: USB C ist zwar nicht gleich USB C und es gibt bei der Datenübertragung massive Unterschiede, aber immerhin kann man so ziemlich jedes Ladekabel mit dieser Form nutzen, um sein neues Apple iPhone aufzuladen.

Apple hat sich bereits vom Netzteil im Lieferumfang getrennt, erste Marken haben auch schon das Kabel entfernt und das ist dann langfristig auch der Weg. USB C ist bei vielen Haushalten sowieso schon daheim, so spart man sich Elektronikschrott.

Neben den iPhones wird es wohl auch ein neues Case für die AirPods Pro geben und dann folgen nach und nach die restlichen Produkte von Apple, bei den Macs gibt es zum Beispiel noch viel Zubehör mit Lightning, das muss dann auch weg.

Wie wird Apple den Wechsel vermarkten?

Ich bin gespannt, wie Apple diesen Schritt heute vermarkten wird. Präsentiert man USB C als große Neuerung, als normale Neuerung oder verschweigt man es auf der Bühne? Ich denke, Apple erwähnt es, aber macht keinen großen Wirbel um USB C.

Nach USB C plant die EU dann übrigens auch einen Standard für kabelloses Laden, da wäre dann die Apple Watch betroffen. Der Ladestandard basiert zwar auf Qi, es wird aber kein Qi unterstützt. Dieses Problem bei Smartwatches haben aber viele.

Ich bin manchmal ein Fan von Vielfalt und etwas mehr Konkurrenz und manchmal von Standards. In diesem Fall freue ich mich auf USB C, denn hinter der Form (Type C) steckt mehr und USB wurde in den letzten Jahren auch immer weiterentwickelt.

Es würde mich also wundern, wenn sich das jetzt einstellt, denn Lightning war nicht die große Konkurrenz. Als Nutzer reicht es aber, wenn ich in Zukunft ein Kabel mit USB C dabei habe, um alle meine Geräte laden zu können, das ist das große Ziel.

Wir verabschieden uns also heute von Lightning und obwohl ich die Form von USB C etwas schlechter finde, so finde ich diesen Schritt gut. Und im besten Fall gibt es dann endlich einen modernen USB-Standard (Thunderbolt) bei den Pro-Modellen.

Apple iPhone 15 Pro mit mehr RAM, aber nicht mehr Speicher Es gibt noch ein paar Details mit unklaren Aussagen, auch wenige Stunden vor dem Apple Event. Beim RAM hieß es zum Beispiel erst, dass da auch 8 GB beim neuen […]12. September 2023 JETZT LESEN →

-->