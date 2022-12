USB C für alle: Nach Weihnachten 2024 wird es ernst

USB C wird zum Standard für Smartphones, Tablets und mehr in Europa und wir wissen, dass es ab 2024 losgeht. Wann genau? Ab dem 28. Dezember 2024 muss ein neues Gerät mit USB C ausgestattet sein, sonst darf es hier nicht erscheinen.

Das bedeutet also, dass die Hersteller dieser Welt theoretisch bis 2025 Zeit haben, denn zwischen Weihnachten und Neujahr kommen keine neuen Produkte auf den Markt. Jedenfalls nicht in Europa. Das hätte man ruhig noch vorziehen können.

Apple wechselt schon 2023 zu USB C

Die Hersteller haben also 2023 und 2024 die Chance, einen eigenen Port in die Produkte einzubauen. Vor allem kurz vor Weihnachten kommen viele Neuheiten auf den Markt, einige Unternehmen werden diese Chance sicher nochmal nutzen.

Apple allerdings nicht, denn die setzen schon kommendes Jahr auf USB C. Man könnte theoretisch noch das iPhone 15 und iPhone 16 mit Lightning ausstatten, aber es kommt beim Marketing nie gut an, wenn man wechselt, weil man dazu gezwungen wird. Apple wird uns das also 2023 sicher irgendwie toll verkaufen.

