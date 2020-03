Apple: Mehrere Macs mit ARM-Chip geplant

Apple soll mehrere Macs mit ARM-Chip für 2021 geplant haben. Wir haben schon öfter gehört, dass sich Apple bald bei den ersten Macs von Intel trennen und auf eigene ARM-Chips setzen könnte. 2021 sollen jedoch direkt mehrere Modelle kommen.

Wie Ming-Chi Kuo behauptet, hat Apple für 2020 mehrere MacBooks und Macs mit einem ARM-Chip geplant. Bisher sind wir eher davon ausgegangen, dass Apple zum Start vorerst ein günstigeres MacBook, aber keinen Desktop-Mac plant.

Apple Mac Mini 2020 mit ARM-Chip?

Kuo nennt keine Details, aber ich glaube nicht, dass wir einen iMac oder gar Mac Pro mit ARM-Chip sehen werden. Die beste Vermutung wäre ein Mac Mini mit ARM-Chip, denn ein Apple A14X (nur mal ein Beispiel) könnte mit dem aktuellen 3,6 GHz Quad‑Core Intel Core i3 womöglich gut mithalten (wäre aber günstiger für Apple).

Der Schritt – falls Apple es plant – zu einem kompletten ARM-Lineup würde aber viele Jahre dauern. Günstige Modelle kann man sicher gut ersetzen, aber einen iMac Pro mit ARM-Chip werden wir vermutlich nicht so schnell sehen. Es deutet sich aber an, dass Apple bei den Desktop-Rechnern so langsam unabhängig werden möchte.

