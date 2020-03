Apple iOS 14 mit Hinweis für AR-Headset

Es war 2019 oft von einem AR-Headset bei Apple die Rede und selbst nach der finalen Version von iOS 13 gab es noch Hinweise im Code des Updates. Produkte können auch kurzfristig verändert werden und das scheint hier der Fall gewesen zu sein.

Mittlerweile steht ein AR-Headset für 2022 im Raum, dann soll es aber erst eine etwas größere Version geben und 2023 soll dann eine schlanke Version folgen. Wir wissen übrigens noch nicht, ob es ein reines AR-Headset sein wird, oder ob es auch eher in Richtung VR geht, möglich wäre auch eine Mischung (wie bei Microsoft).

-->

Apple iOS 14 liefert neue Hinweise

Aktuell macht jedenfalls eine interne Version von iOS 14 die Runde und diese hat uns bereits einige Leaks geliefert. Wie MacRumors nun herausgefunden hat, gibt es dort auch Hinweise für ein AR-Headset von Apple. Wird uns Apple also womöglich auf der WWDC 2020 im Juni eine erste AR-Vorschau für die Zukunft geben?

Es spricht viel dafür, denn mit iOS 14 soll nicht nur eine AR-App kommen, im neuen iPad Pro steckt sogar nur dafür ein LiDAR-Sensor. Gut möglich, dass das nächste iPhone Pro diesen ebenfalls bekommen und 2021 das AR-Jahr von Apple werden wird.

Man hat auch ein erstes Bild von einem möglichen Controller für das AR/VR-Headset veröffentlicht, wobei das Design vermutlich eher für interne Zwecke gedacht ist:

Dazu gibt es noch einen Screenshot, der ein Bowling-AR-Spiel zeigt. Das kann man aber nur in der Nähe von einem Office von Apple (welches sich in der Nähe vom Apple Park befindet) starten. Vermutlich wird das AR-Headset also gerade mit einem kleinen Team außerhalb vom Campus entwickelt und fleißig mit Spielen getestet.

Video: Das Apple iPad Pro 2020

Apple: Neues iPhone könnte später kommen Vor ein paar Tagen gab es die Meldung, dass der Plan für das nächste Apple iPhone im Moment fast wie geplant weiter läuft. Das kann auch sein, trotzdem gibt es bei Apple nun angeblich die Überlegung, ob man das kommende…26. März 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->