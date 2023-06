Neues Apple MacBook Air ist der „beste Laptop mit 15 Zoll“ der Welt

Apple trägt bei den Keynotes gerne dick auf, doch heute hat man nochmal einen draufgepackt und geht so richtig in die vollen. Das MacBook Air ist laut Apple der meistverkaufte Laptop und in diesem Jahr gibt es erstmals eine Version mit 15 Zoll.

Laut Apple sei das nur dank Apple Silicon möglich und es ist der „beste Laptop mit 15 Zoll“. Das ist die vielleicht sinnvollste Ergänzung des MacBook-Lineups, denn es hat immer eine große und „preiswerte“ Option gefehlt, es gab hier nur Pro-Modelle.

Apple MacBook Air 15 Zoll: Specs, Preis und Datum

Eckdaten? Es gibt ein 15 Zoll großes Display mit 500 nits, den Apple M2 unter der Haube, bis zu 24 GB RAM und bis zu 2 TB Speicher. MagSafe, Touch ID und sechs Lautsprecher sind auch dabei, es ist am Ende auch nur ein größeres MacBook Air.

Doch wann kommt das neue MacBook Air mit 15 Zoll und was kostet es? Es wird schon kommende Woche erhältlich sein und startet bei 1.599 Euro, das mit dem „preiswert“ weiter oben ist also etwas relativ. Ein günstiger Laptop ist das nicht, aber ich bin mir sicher, dass der Preis langfristig auf unter 1.500 Euro sinken wird.

