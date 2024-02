Apple MacBook und mehr: Neue OLED-Displays von Samsung kommen

Samsung plant derzeit eine neue Produktionsreihe für eine ganz neue Generation an OLED-Displays, die gegen 2026 starten soll. Es sind über 10 Millionen Einheiten pro Jahr geplant und Apple wird als Abnehmen von Samsung Display dabei sein.

Wie man aus Südkorea hört, werden aber auch Dell und HP, und das schon vor Apple, entsprechende OLED-Displays bei Samsung Display einkaufen. Hier könnte es dann schon 2026 losgehen, bei Apple steht der Schritt erst gegen 2027 an.

Derzeit setzt Apple auf Mini-LEDs bei den Pro-Modellen, diese werden dann in Zukunft, wie in diesem Jahr die iPads, auf OLED umgestellt. Bei den MacBooks gibt es also keine Eile, da wird der Schritt aber in ein paar Jahren ebenfalls anstehen.

