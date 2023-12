Apple macOS Sonoma 14.2 enthält sicherheitsrelevante Anpassungen und Neuerungen

Neben der neuen Version für die iOS- und iPad-Plattform 17.2 hat das Unternehmen auch das mittlerweile zweite große Update für macOS Sonoma veröffentlicht, das seit Ende September für eine Vielzahl von Macs offiziell im Einsatz ist. In macOS Sonoma 14.2 wurden nicht nur mehrere Sicherheitslücken geschlossen beziehungsweise sicherheitsrelevante Anpassungen vorgenommen, sondern es kommen auch einige neue Funktionen hinzu.

Apple empfiehlt die sofortige Installation

Passend dazu hat Apple auch die recht umfangreichen Release Notes veröffentlicht, so dass man einen recht guten Eindruck davon bekommt, was das Unternehmen an neuen Funktionen und Anpassungen in das Update integriert hat – für die interessierten Leser der Release Notes habe ich sie euch unten eingefügt.

In Bezug auf sicherheitsrelevante Anpassungen und die Schließung von Sicherheitslücken wurde ebenfalls viel Arbeit investiert: Insgesamt wurden 39 verschiedene Systemkomponenten betreffende Sicherheitslücken geschlossen – eine Installation wird daher dringend empfohlen. Interessierte Leser finden hier weitere Details.

Das Update kann ab sofort für alle berechtigten Macs über die Softwareaktualisierung in den Systemeinstellungen heruntergeladen werden.

macOS Sonoma 14.2 Release Notes Dieses Update enthält Verbesserungen für das automatische Ausfüllen in PDFs sowie Verbesserungen für „Nachrichten“ und „Wetter“. Diese Version enthält zudem weitere Funktionen, Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates für deinen Mac. PDFs Die Funktion zum automatischen Ausfüllen wurde verbessert und erkennt nun Felder in PDFs sowie anderen Formularen. So kannst du diese mit Einträgen wie beispielsweise Namen und Adressen deiner Kontakte ausfüllen. Nachrichten Um dich auf den neuesten Stand zu bringen, kannst du mithilfe eines Pfeils zu deiner ersten ungelesenen Nachricht einer Konversation springen. Klicke dazu auf den Pfeil in der oberen rechten Ecke.

Mit einer Option im Kontextmenü zum Hinzufügen von Stickern kannst du Sticker direkt mit Sprechblasen verwenden.

Mit der Kontaktschlüsselbestätigung erhältst du automatische Hinweise und Kontaktbestätigungscodes, die dabei helfen, dass Personen in besonderen digitalen Angriffssituationen nur mit den Personen kommunizieren, mit denen sie dies auch beabsichtigen. Wetter Mit Niederschlagsmengen bleibst du über Regen- und Schneemengen für einen bestimmten Tag im Verlauf der nächsten 10 Tage informiert.

Du kannst aus neuen Widgets für Niederschlagsmengen der nächsten Stunde, tägliche Vorhersagen, Zeitpunkte für Sonnenauf- und -untergang sowie aktuelle Bedingungen wie Luftqualität, gefühlte Temperaturen und Windgeschwindigkeiten wählen.

Mit Momentaufnahmen von Windkarten kannst du bequem Windmuster beurteilen und auf eine animierte Windkarten-Überlagerung zugreifen, um dich auf die in den nächsten 24 Stunden vorhergesagten Windbedingungen vorzubereiten. Uhr Bei mehrfachen Timern kannst du verschiedene davon gleichzeitig ausführen und für jeden einen eigenen Namen erstellen.

Voreinstellungen für Timer helfen dir dabei, Timer schnell mit verschiedenen voreingestellten Optionen zu starten.

Mit der Option „Zuletzt“ kannst du einfach deine zuletzt verwendeten Timer erneut starten. Dieses Update enthält zudem folgende neue Funktionen: Mit der Playlist „Lieblingstitel“ in Apple Music kannst du schnell zu den Titeln wechseln, die du als Favoriten markierst.

Die Verwendung des Hörverlaufs kann in Apple Music für einen Fokus deaktiviert werden. Dadurch erscheint die von dir angehörte Musik weder in „Zuletzt gespielt“ noch beeinflusst sie deine Empfehlungen.

Mit der Shazam-Musikerkennung kannst du Titel, die online oder in deiner Umgebung wiedergegeben werden, schnell identifizieren. Selbst wenn du AirPods trägst.

Neue Tastaturlayouts ermöglichen Unterstützung für weitere 7 samische Sprachen.

