Apple Music bekommt monatlichen Rückblick

Der Jahresrückblick ist bei den Musikdiensten mittlerweile sehr beliebt und wird im Dezember von den Nutzern geteilt. Spotify schafft es mit Wrapped sogar Jahr für Jahr in die Trends, da man der weltweit größte Musikdienst ist. Apple kann da mit Replay nicht ganz mithalten, dafür verfolgt man bei Apple Music eine neue Idee.

Wie Engadget berichtet, gibt es Apple Music Replay jetzt auch monatlich. Man kann sich also Monat für Monat anschauen, was man besonders häufig gehört hat. Finde ich gar nicht so schlecht, wobei ich das bei Spotify mit der persönlichen Playlist „On Repeat“ verfolge. Grundsätzlich hätte ich so eine Option aber auch sehr gerne.

Interessant ist auch, wobei das wohl nicht neu ist, dass die Playlist für 2024 schon bei Apple Music online ist. Ihr könnt also das ganze Jahr verfolgen, welche Songs bei euch besonders beliebt sind. Ich nutze kein Apple Music, aber falls ihr damit unterwegs seid, dann schaut bei Interesse auf dieser Webseite von Apple vorbei.

