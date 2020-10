Apple One jetzt offiziell verfügbar

Apple hat es bereits gestern in den USA angekündigt, nun ist Apple One offiziell gestartet. Das Angebot von Apple gibt es auch direkt in Deutschland. Bei uns wird es jedoch nur zwei von drei Paketen geben, da nicht alle Dienste von Apple bei uns verfügbar sind (Apple News+ und Fitness+ fehlen weiterhin in Deutschland).

Wer möchte, der kann nun aber Apple Music, Apple Arcade und Apple TV+ in einem Bundle abonnieren und bekommt noch Speicher bei iCloud dazu. Bei der Version für 14,95 Euro pro Monat gibt es 50 GB bei iCloud und beim Bundle für die Familie (für bis zu 5 Personen nutzbar, 19,95 Euro pro Monat) sind es 200 GB.

Solltet ihr einen der Dienste noch nicht getestet haben, dann könnt ihr diesen wie immer einen Monat kostenlos nutzen. Sollte Apple One für euch interessant sein, dann geht in den App Store, klickt oben auf euer Profilbild und dann dort weiter auf „Abonnements“ – bei mir ist dort ab sofort Apple One zu sehen.

