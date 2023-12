Apple optimiert das nächste iPhone für KI-Anwendungen

Die Künstliche Intelligenz spielte schon in der Vergangenheit eine große Rolle bei der ein oder anderen Smartphone-Veranstaltung, doch 2024 wird das Thema so richtig an Fahrt aufnehmen. OpenAI hat den Stein so richtig ins Rollen gebracht und die Konkurrenz hat sich in diesem Jahr auf einen großen Push für 2024 vorbereitet.

Apple optimiert Siri für das iPhone

Apple wird dabei sein und wir haben bereits gehört, dass der Fokus bei iOS 18 sehr stark auf KI-Funktionen liegt. Laut Ming-Chi Kuo bereitet Apple auch das nächste iPhone auf diesen Schritt vor, denn alle iPhone 16-Modelle, die Ende 2024 kommen, sollen eine „deutliche Verbesserung der Mikrofonspezifikationen aufweisen“.

Das Ziel von Apple ist ein „deutlich besseres Siri-Erlebnis“ und das Siri-Team plant seit Q3 die Integration diverser Funktionen. Die Zulieferer von Mikrofonen freuen sich derzeit, so die Quelle, die sehr gut bei solchen Dingen vernetzt ist, denn nicht nur Apple möchte neue Hardware, auch die Android-Konkurrenz ist hier mit dabei.

Google hat am gestrigen Abend schon so ein bisschen die KI-Offensive für 2024 gestartet, Samsung wird dann im Januar mit der Galaxy S24-Reihe nachlegen und ich bin gespannt, wie viele der ganzen KI-Neuerungen am Ende wirklich sinnvoll im Alltag sind. 2024 liegt der Fokus vermutlich zunächst eher auf Masse statt Klasse.

Neue iPads und MacBooks: Apple plant große Ankündigung im Frühjahr Apple hat mit der Vision Pro schon eine sehr große Neuheit für Anfang 2024 geplant, doch es kommt noch mehr. Laut Mark Gurman bekämpft man auch die sinkende Nachfrage nach […]6. Dezember 2023 JETZT LESEN →

-->