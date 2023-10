Apple plant erste OLED-Displays für MacBooks

Es ist nicht das erste Mal, dass wir von diesem Schritt hören, und auch Ross Young hat als eine der besten Displayquellen diese Woche bestätigt, dass Apple zu OLED bei den MacBooks, beginnend mit dem teuren Pro-Modell, wechseln möchte.

Allerdings wird das noch eine ganze Weile dauern, so die Quelle. Sie spricht von ca. drei Jahren, vor 2026 passiert das also eher nicht. Vorher sind die iPads an der Reihe, wobei der Schritt dort notwendig ist, da die meisten ein LCD-Panel haben.

Das MacBook Pro hat ein (in meinen Augen) sehr gutes Mini-LED-Panel und ein gutes OLED-Display ist zwar besser, aber da ist der Unterschied nicht so groß, wie bei den iPads. Bedenkt aber, dass sich solche Pläne jederzeit ändern können.

