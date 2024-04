Apple setzt bei TV+ voll auf das „Monsterverse“

Apple ist mit „Monarch: Legacy of Monsters“ sehr zufrieden, die Serie scheint gut bei Apple TV+ zu laufen und daher wird es eine zweite Staffel geben. Details sind bisher noch keine genannt worden, aber da ist bald noch deutlich mehr geplant.

Apple TV+ und das „Monsterverse“

Es sind jetzt „mehrere“ Spin-off-Serien rund um das „Monsterverse“ in Planung und Apple arbeitet hier eng mit Legendary Entertainment zusammen. Gemeinsam will man das „Monsterverse“ für den Streamingdienst von Apple in Zukunft erweitern.

Das „Monsterverse“ startete übrigens 2014 mit Godzilla und es folgten Filme wie Kong: Skull Island im Jahr 2017 und Godzilla: King of the Monsters im Jahr 2019. 2021 kam mit Godzilla x Kong: The New Empire der bis dato erfolgreichste Film.

Mit dem „Monsterverse“ hat man bisher über 2 Milliarden an den Kinokassen der Welt einsammeln können und baut es jetzt, ähnlich wie Marvel mit dem Cinematic Universe für Superhelden, weiter aus. Weitere Details sollen dann in Zukunft folgen.

