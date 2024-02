Apple und die große OLED-Roadmap für iPad und Co.

Apple setzt beim iPhone und der Apple Watch auf OLED, bei anderen Produkten hielt man sich bisher aber zurück. Was auch daran lag, dass OLED teuer ist. Daher versuchte man es zum Beispiel eine Weile mit Mini-LEDs beim iPad und MacBook.

Doch das wird sich langfristig ändern und das neue iPad Pro macht angeblich bald den Anfang. Danach sollen laut Omdia weitere Produkte folgen und vor allem ab 2027 steht wohl eine große OLED-Offensive an, auch das iPad mini ist mit dabei:

Glaubt man der Roadmap, dann wechselt das iPad Air also 2026 und das iPad mini folgt 2028. Sehr spannend finde ich auch das 20 Zoll große iPad Pro, welches man angeblich falten kann. Eine finale Entscheidung ist da aber noch nicht getroffen.

MacBook Air und MacBook Pro folgen dann auch, doch auch hier wird es dauern. Das neue iPad Pro wird also eine ganze Weile alleine bleiben, dann folgt in ein paar Jahren die Umstellung auf OLED. Was mir in der Liste fehlt, was mich aber mal noch interessieren würde: Stellt Apple jetzt auch die Displays (Monitore) auf OLED um?

