Apple verabschiedet sich offiziell von Leder

Apple widmet dem Umweltschutz schon immer eine gewisse Aufmerksamkeit in den Keynotes, im Rahmen des letzten Events nahm das aber einen sehr großen Anteil ein. Das wurde letztes Jahr fleißig diskutiert, da man Lader verabschiedete.

Das neue Premiummaterial von Apple nennt sich FineWoven oder Feingewebe und obwohl das Feedback dazu bisher nicht ganz so gut war, hat Apple diesem Schritt jetzt sogar einen eigenen Werbeclip spendiert und sich von Leder verabschiedet:

Greenwashing hin oder her (da muss jetzt natürlich nach und nach mehr kommen), aber das ist ein wichtiger Schritt, denn Apple war vorher ein großer Fan von Leder und hatte viele Produkte mit Leder im Portfolio, mit denen man viel Geld verdiente.

Ich bin mal gespannt, wie Apple mit der Kritik an Feingewebe umgeht und ob man daran festhält, ob man es optimiert, ob man das Material wechselt und was man in Zukunft noch ändert, um beim Umweltschutz langfristig noch besser zu werden.

