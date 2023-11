Apple verlängert kostenlose Nutzung von Notruf SOS über Satellit

Vor etwa einem Jahr wurde der Sicherheitsservice SOS Notruf via Satellit auf allen iPhone 14 Modellen in den USA und Kanada eingeführt und ist inzwischen ebenfalls auf allen iPhone 15 Modellen in 16 Ländern und Regionen verfügbar – auch in Deutschland.

Der Notruf-SOS-Service ermöglicht es iPhone-Nutzern, Notrufnachrichten auch außerhalb der Mobilfunk- und WLAN-Abdeckung zu senden.

„Aufgrund des Erfolgs“ wird der kostenlose Zugang zu SOS Notruf über Satellit für bestehende iPhone 14 Nutzer um ein weiteres Jahr verlängert, wie Apple bekannt gegeben hat.

Notruf SOS über Satellit hat dazu beigetragen, Leben auf der ganzen Welt zu retten. Von einem Mann, der gerettet worden ist, nachdem sein Auto eine 120m hohe Klippe in Los Angeles hinuntergestürzt ist, bis zu verirrten Wanderer:innen, die in den Apenninen in Italien gefunden worden sind – wir hören immer wieder solche Geschichten, bei denen unsere Kund:innen mit Rettungsdiensten in Kontakt treten konnten und es auf eine andere Art nicht geschafft hätten, Wir freuen uns sehr, dass Anwender:innen des iPhone 14 und iPhone 15 diesen wegweisenden Service weitere zwei Jahre kostenlos nutzen können. – Kaiann Drance, Vice President Worldwide iPhone Product Marketing bei Apple

